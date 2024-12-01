Буэнос-Айрес, 1 декабря, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Ситуация с пассажирами круизного лайнера SH Diana урегулирована до запланированного прибытия в аргентинскую Ушуайю. Об этом в воскресенье, 1 декабря, сообщил РБК со ссылкой на заявление гендиректора компании-оператора Swan Hellenic Андреа Зито.

Michelle Dry/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Все процессы на борту протекают в штатном режиме, угрозы безопасности пассажиров нет. Ситуация на судне находится под контролем береговых служб и экипажа, каких-либо замечаний по работе судовых механизмов нет, судно продолжает движение в хороших погодных условиях с соблюдением требований безопасности», — заявили в Swan Hellenic.

Там же добавили, что во время круиза из Кейптауна (ЮАР) в Ушуайю (Аргентина) на 14-й день маршрута была выявлена техническая неисправность, из-за которой судно не успело бы прибыть в Аргентину к плановой дате окончания круиза, поэтому пришлось сократить маршрут.

Как передавало ИА Регнум 29 ноября, российские туристы, которые находятся на борту застрявшего по пути в Антарктиду лайнера, объявили голодовку, требуя вернуть им деньги за сорванное путешествие. У судна возникли неполадки с двигателем. Компания Swan hellenic, которая организовала круиз, решила отменить путешествие, борт со скоростью 11 км/ч отправился в порт города Ушуайи на юге Аргентины.

Отмечается, что стоимость поездки для туристов составила от 972 тыс. до 1,4 млн рублей. Ряд пассажиров из России потребовали вернуть деньги, но им отказали. Они планируют обращаться в суд.

Одна из туристок уточнила, что сначала голодовку объявили три человека, но потом двое прекратили акции из-за проблем со здоровьем. Она также рассказала, что заплатила за круиз $6300 (около 700 тыс. рублей по курсу) и ещё $2400 (около 260 тыс. рублей) потратила на дорогу. Компания предлагает компенсацию в размере половины стоимости путёвки.