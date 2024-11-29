Москва, 29 ноября, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Российские туристы, которые находятся на борту застрявшего по пути в Антарктиду лайнере, объявили голодовку, требуя вернуть им деньги за сорванное путешествие. Об этом 29 ноября сообщил Telegram-канал SHOT.

РЕН ТВ

По информации журналистов, на лайнере SH Diana в общей сложности находятся более 170 пассажиров. У судна возникли неполадки с двигателем. Компания Swan hellenic, которая организовала круиз, решила отменить путешествие, борт со скоростью 11 км/ч отправился в порт города Ушуайе на юге Аргентины.

Отмечается, что стоимость поездки для туристов составила от 972 тыс. до 1,4 млн рублей. Ряд пассажиров из России потребовали вернуть деньги, но им отказали. Они планируют обращаться в суд.

Издание Tourdom сообщило, что гендиректор Swan Hellenic Андреа Зито заявил о готовности компании вернуть пассажирам 50% от стоимости билетов и «кредит в размере 65% на любой круиз по морю». Он отметил, что это примерно на 30% больше, чем предусмотрено законом, но россияне не согласны с таким предложением.

Как передавало ИА Регнум, в начале ноября около 600 российских туристов застряли порту в Японии на борту круизного лайнера Spectrum of the Seas («Спектр морей») из-за поломки. Судно не смогло отправиться в китайский Шанхай. Российское посольство получило 50 жалоб от соотечественников с просьбой помочь им покинуть борт и вернуться в РФ.

В ноябре 2023 года более 100 российских туристов застряли на китайской таможне в Хэйхэ, когда попытались вернуться в Благовещенск. Причиной стали погодные условия, из-за которых судно, курсирующее через реку Амур, не могло долгое время начать работу.