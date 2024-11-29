Москва, 29 ноября, 2024, 18:53 — ИА Регнум. Пассажиры круизного лайнера SH Dianа, следовавшего к Антарктиде, плакали, когда им сообщили, что судно не сможет дойти до конечной цели путешествия. Об этом 29 ноября рассказала одна из российских туристок Наталья Литвинова.

Telegram/travel_litvinova

Она сообщила, что компания Swan hellenic, которая организовала круиз, предложила пассажирам в качестве компенсации возврат 50% от стоимости билета или скидку в 65%, если они решат купить путёвку у этой же фирмы. Ряд российских туристов потребовали компенсации в размере 100%.

Литвинова назвала издевательством предложение компании. Женщина копила на поездку несколько лет и намерена добиваться, чтобы ей вернули все потраченные деньги, в том числе транспортные расходы, или организовали новый круиз к Антарктиде.

«Я считаю, что сейчас мои действия — единственный способ достучаться до компании. Во вторник вечером я объявила голодовку и до настоящего времени не пью и не ем», — завила Литвинова РБК.

Россиянка уточнила, что сначала голодовку объявили три человека, но потом двое прекратили акции из-за проблем со здоровьем. Она также рассказала, что заплатила за круиз $6300 (около 700 тыс. рублей по курсу) и ещё $2400 (около 260 тыс. рублей) потратила на дорогу. Компания предлагает компенсацию в размере половины стоимости путёвки, при этом теперь у неё тур до Антарктиды стоит $10 тыс. (около 1, 08 млн рублей).

Как передавало ИА Регнум, у лайнера SH Dianа на пути к Антарктиде произошли неполадки в двигателе. Из-за этого он развернулся и на малой скорости отправился в аргентинский порт. Ряд российских туристов намерены судиться, чтобы полностью вернуть деньги, потраченные на поездку, а также объявили голодовку.