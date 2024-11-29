Россиянка рассказала, что туристы плакали из-за срыва круиза до Антарктиды
Москва, 29 ноября, 2024, 18:53 — ИА Регнум. Пассажиры круизного лайнера SH Dianа, следовавшего к Антарктиде, плакали, когда им сообщили, что судно не сможет дойти до конечной цели путешествия. Об этом 29 ноября рассказала одна из российских туристок Наталья Литвинова.
Она сообщила, что компания Swan hellenic, которая организовала круиз, предложила пассажирам в качестве компенсации возврат 50% от стоимости билета или скидку в 65%, если они решат купить путёвку у этой же фирмы. Ряд российских туристов потребовали компенсации в размере 100%.
Литвинова назвала издевательством предложение компании. Женщина копила на поездку несколько лет и намерена добиваться, чтобы ей вернули все потраченные деньги, в том числе транспортные расходы, или организовали новый круиз к Антарктиде.
«Я считаю, что сейчас мои действия — единственный способ достучаться до компании. Во вторник вечером я объявила голодовку и до настоящего времени не пью и не ем», — завила Литвинова РБК.
Россиянка уточнила, что сначала голодовку объявили три человека, но потом двое прекратили акции из-за проблем со здоровьем. Она также рассказала, что заплатила за круиз $6300 (около 700 тыс. рублей по курсу) и ещё $2400 (около 260 тыс. рублей) потратила на дорогу. Компания предлагает компенсацию в размере половины стоимости путёвки, при этом теперь у неё тур до Антарктиды стоит $10 тыс. (около 1, 08 млн рублей).
Как передавало ИА Регнум, у лайнера SH Dianа на пути к Антарктиде произошли неполадки в двигателе. Из-за этого он развернулся и на малой скорости отправился в аргентинский порт. Ряд российских туристов намерены судиться, чтобы полностью вернуть деньги, потраченные на поездку, а также объявили голодовку.