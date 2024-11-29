Одесса, Украина, 29 ноября, 2024, 11:18 — ИА Регнум. В Одесской области получила повреждения портовая инфраструктура. Об этом в Telegram-канале сообщил городской совет.

TASS /AP Photo/Sergei Poliakov

Утверждается, что в Одесском районе в ночь на 29 ноября были повреждены как объекты портовой, так и транспортной инфраструктуры.

Перечень повреждений уточняется.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по каким-либо объектам ВСУ в Одесской области. При этом ведомство неоднократно подчёркивало, что ВС России наносят удары только по военным целям и объектам, которые работают на украинскую армию.

Как передавало ИА Регнум, 15 ноября военный корреспондент Борис Рожин сообщил, что российские войска нанесли удар по произведённой в Германии зенитной самоходной установке Gepard, находившейся в Одессе.

В октябре координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные 14 октября нанесли удар в районе одесского порта. В результате личный состав ВСУ и техника получили повреждения. Местные жители сообщили, что прогремело шесть взрывов.

Вице-премьер развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба заявил, что в результате взрывов пострадала инфраструктура порта Одессы, в том числе склады, техника и здание филиала администрации морских портов.

Позже Telegram-канал «Русское оружие» сообщил, что в порту Одессы получило повреждение судно Optima, доставившее груз с западным оружием. Отмечалось, что сухогруз подвергся удару ракетного комплекса «Искандер-М».