Одесса, Украина, 29 ноября, 2024, 01:35 — ИА Регнум. На Украине ночью 29 ноября на фоне объявленной воздушной тревоги взрывы прогремели в Одессе. Об этом сообщило издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Подробной информации об инцидентах нет.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области воздушную тревогу объявили в 23:33 28 ноября.

Комментарии от местных властей о возможных повреждённых объектах не поступали.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине ночью 29 ноября взрывы прогремели в Киеве и подконтрольном ВСУ Херсоне.

На Украине поздним вечером 28 ноября воздушную тревогу объявили в Киеве и восьми областях.