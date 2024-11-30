Москва, 30 ноября, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 30 ноября подписал закон об установлении уголовной ответственности за незаконное использование персональных данных несовершеннолетних. Нарушителям грозит наказание сроком до 10 лет лишения свободы, говорится в опубликованном на сайте официального опубликования правовых актов документе.

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Закон распространяется на незаконные использование, передачу и сбор личной информации несовершеннолетних, персональных данных специальных категорий или биометрии. Нарушителям грозит штраф до 700 тыс. рублей с возможным запретом занимать некоторые должности или заниматься определённой деятельностью или лишение свободы на срок до пяти лет.

Более жёсткое наказание предусмотрено в случае, если преступление совершено из корыстных побуждений или группой людей по предварительному сговору, с причинением крупного ущерба или с использованием служебного положения.

Наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом до 3 млн рублей может быть назначено судом, если преступление совершено организованной группой лиц или повлекло тяжкие последствия.

Как сообщало ИА Регнум, 23 ноября Путин подписал закон, запрещающий усыновление детей гражданами стран, в которых разрешена смена пола. Усыновить детей из России теперь не смогут граждане Германии, Великобритании, Италии, Испании, Канады и ещё 10 государств. Изменения внесены в Семейный кодекс России.

Как заявляли инициаторы закона, нововведение позволит исключить любые возможности усыновления российских детей представителями ЛГБТ-сообществ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).