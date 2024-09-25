Москва, 25 сентября, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который вводит запрет на усыновление российских детей гражданами стран, в которых разрешена смена пола.

IMAGO/Zoonar.com/Maria Kraynova/Global Look Press

Данный проект на рассмотрение палаты вынесла группа депутатов во главе со спикером Госдумы. В частности, изменения коснулись Семейного кодекса РФ. Депутаты предложили дополнить его нормами, согласно которым запрещается усыновлять или же брать под опеку детей из России лицам, которые являются гражданами государств, где разрешена смена пола «путём медицинского вмешательства, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола».

«Вводя запрет на усыновление иностранными гражданами из вышеуказанных государств, мы, по сути, вводим запрет на усыновление детей гражданами стран НАТО, поскольку подавляющее их большинство разрешают смену пола на законодательном уровне», — сказано в документах к законопроекту.

Авторы инициативы добавили, что законопроект позволит исключить любые возможности усыновления российских детей представителями ЛГБТ-сообществ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности.

Так, иностранным гражданам, которые не принимают навязываемые в их государствах неолиберальные установки и разделяют традиционные российские духовно-нравственные ценности, предоставляется право обратиться с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание в РФ.