Киев, 30 ноября, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Мобилизованные в ряды украинских формирований бойцы пожаловались на то, что в их рационе нет тонизирующих батончиков. Об этом 30 ноября сообщил Telegram-канал SHOT.

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«Украинские мобилизованные массово жалуются, что им не дают кушать тонизирующие батончики. Они говорят, что иностранным наёмникам командование выделяет вкусное качественное питание из стран НАТО, а обычным украинцам лишь сухпайки, которых тоже часто не хватает», — говорится в сообщении.

Уточняется, что взятые в плен в приграничье Курской области истощённые украинские военные заявили, что они недоедали уже в самом начале вторжения в российский регион, когда им в полевые лагеря привозили еду по три сухпайка на каждого.

При этом в расположенные по соседству палатки с колумбийскими и польскими наёмниками привозили другие пакеты, с хорошим запасом еды и медикаментов, поставляемых Киеву из европейских стран. В эти наборы добавлялись протеиновые батончики от украинского производителя FIZI.

«На укросайтах на тонизирующие батончики для наёмников действует акция: при покупке одного три отправляются на передовую. Но в тонус бойцов [ВСУ] они уже, судя по ситуации на фронте, не особо приводят», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, пленный военнослужащий 58-й бригады ВСУ Максим Мусиец 16 ноября заявил, что завербованным в местах лишения свободы боевикам украинских формирований выдавали на стрельбах польские боеприпасы, взрывающиеся в стволе и потому способные причинить серьёзные увечья. По его словам, командование не фиксировало официально полученные в результате этого травмы.

Воюющий на стороне украинской армии наёмник из Италии пожаловался на плохое снабжение. Он также пожаловался на то, что армия России хорошо воюет, а в последнее время в небе господствуют её беспилотники.

Позднее в этот же день заместитель главреда немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер заявил, что украинские военные утверждают, что конфликт с Россией зашёл в тупик. По их словам, выходом из него могут быть только переговоры, однако при этом они не хотят отдавать российским военным освобождённую теми территорию.