Киев, 28 ноября, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Боевики украинских формирований считают, что конфликт с Россией зашёл в тупик, выйти из которого можно только с помощью переговоров. Такое мнение высказал 27 ноября заместитель главреда немецкой газеты BildПауль Ронцхаймер после поездки в Донбасс.

Vyacheslav Madiyevskyy/Global Look Press

«По моему личному мнению, … [конфликт зашёл] в тупик», — привёл журналист слова одного из военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Украиной военный признал, что в последние несколько месяцев ВСУ пришлось отступать под нарастающим натиском Вооружённых сил России, у которых имеются ресурсы для продолжения боевых действий и больше живой силы.

«Мы должны закончить … [конфликт]. Мы должны вести переговоры, но мы не хотим отдавать свою территорию», — добавил он.

Заместитель главреда Bild охарактеризовал обстановку для украинской армии на фронте словом «кошмар» и признал быстрое продвижении российских военных. По его словам, бойцы ВСУ чувствуют себя брошенными Западом и Киевом, а ситуация для них становится всё мрачнее и сложнее.

Украинские боевики также пожаловались Ронцхаймеру на то, что они сильно уступают ВС России в количестве оружия и боеприпасов, а также в численности личного состава.

Как передавало ИА Регнум, газета The Washington Post 26 ноября сообщила, что ряд официальных лиц в США и Европейском союзе признали необходимость отказа Украины от территорий в пользу России для урегулирования украинского конфликта. Они также признали, что собираются заставить Киев в ближайшие месяцы вступить в переговоры с Москвой, отмечалось в публикации.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 28 ноября заявил, что переговорное решение конфликта на Украине возможно, если западные страны признают отсутствие альтернативы мирному предложению президента России Владимира Путина. Дипломат уточнил, что, если Запад продолжит упорствовать в своих заблуждениях, базы для переговоров не будет.

Президент России 14 июля на встрече с руководством МИД РФ заявил, что одним из условий для переговоров с Украиной будет заявление Киева об отказе от планов вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров украинской стороне нужно будет признать территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, которые воссоединились с Россией в 2022 году, отметил российский лидер.