Москва, 16 ноября, 2024, 08:46 — ИА Регнум. Завербованным в местах лишения свободы военнослужащим Вооружённых сил Украины (ВСУ) выдавали на стрельбах польские боеприпасы, которые взрывались в стволе и могли причинить серьёзные увечья. Об этом 16 ноября рассказал пленный военнослужащий 58-й бригады ВСУ Максим Мусиец.

David Tesinsky/Global Look Press

«Были моменты на полигоне, когда при тренировках при стрельбе разрывало дуло, газовую коробку, потому что нам выдавали польские патроны. И то же самое происходило с пулеметами. Разрывались просто в стволе эти патроны», — приводит его слова «РИА Новости».

Мусиец также отметил, что командование не фиксировало официально травмы, полученные в ходе эксплуатации бракованных западных боеприпасов. Он утверждает, что одному из его знакомых оторвало пальцы во время стрельбы из пулемёта.

Как передавало ИА Регнум, в феврале французская газета Figaro рассказала о жалобах военнослужащих ВСУ на западную технику и её качество. По их словам, 20 из полученных ими от Запада танков одного образца находятся в нерабочем состоянии, в то время как другие, которые ещё могут двигаться, каждый раз приходится ремонтировать перед боевым выходом.