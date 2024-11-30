Одесса, Украина, 30 ноября, 2024, 14:48 — ИА Регнум. На улицах Одессы были замечены военные, патрулирующие улицы на самокатах. Об этом 30 ноября сообщило издание «Страна. ua».

кадр из видео

Люди разъезжают по тротуарам и проезжей части в военной форме. Предполагается, что это могут быть сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), решивших испробовать новый вид транспорта.

Как сообщало ИА Регнум, 28 ноября сотрудник ТЦК на востоке страны сравнил мужчин, насильно задерживаемых в рамках мобилизации, с «загнанными в угол крысами». По его словам, мужчины продолжают лезть в драку и сопротивляться, даже оказавшись внутри микроавтобуса военкомов.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3932583" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Одессе заметили военных, патрулирующих город на самокатах

В тот же день появилась информация, что глава военной администрации Сумской области Владимир Артюх отменил бронь работникам коммунальных предприятий и отдал приказ мобилизовать их в течение двух дней под контролем СБУ. Мэр Конотопа Артём Семенихин обратился к главе киевского режима Владимиру Зеленскому с просьбой перевести Артюха в город слесарем канализационных сетей вместо мобилизуемых работников.

12 ноября заместитель главы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил, что на Украине планируют до конца года мобилизовать 1 млн граждан. По его данным, в ВСУ на сегодняшний день забирают людей, имеющих серьёзные заболевания, в том числе психические отклонения, инвалидов, а также тех, у кого была бронь.