Киев, 28 ноября, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Сотрудник одного из территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) на востоке страны сравнил мужчин, насильно задерживаемых в рамках мобилизации, с «загнанными в угол крысами». Об этом 28 ноября написала британская газета Telegraph.

Serhiihudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Иногда это похоже на то, как справиться с загнанной в угол крысой», — процитировало издание мужчину по имени Артём.

По его словам, мужчины продолжают лезть в драку и сопротивляться, даже оказавшись внутри микроавтобуса военкомов. Он также признался, что иногда приходится конфисковывать мобильники. При этом, работая, представители ТЦК стремятся проверить все места, где могут находиться граждане мобилизационного возраста. Особое внимание уделяют ресторанам, кафе и клубам.

Издание отметило, что на фоне продолжающегося кризиса с личным составом судьба Украины зависит от того, как много мужчин сотрудники ТЦК смогут направить в окопы.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине 18 мая вступил в силу закон об ужесточении мер мобилизации. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет. Кроме того, в ряды ВСУ по новому закону призывают граждан, считавшихся ранее негодными к воинской службе. Сотрудникам ТЦК разрешили вручать повестки в любое время суток. Кроме того, повестку могут вручить в любом месте и насильно увезти человека на медкомиссию, а затем — отправить на фронт.

12 ноября заместитель главы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил, что на Украине планируют до конца года мобилизовать 1 млн граждан. По его данным, в ВСУ на сегодняшний день забирают людей, имеющих серьёзные заболевания, в том числе психические отклонения, инвалидов, а также тех, у кого была бронь.

В том же месяце стало известно, что население города Припять в Чернобыльской зоне отчуждения увеличилось с 10 до 125 тыс. человек с начала специальной военной операции в 2022 году. Telegram-канал Mash указал, что часть людей скрываются там от преследований сотрудников ТЦК.

Президент России Владимир Путин в сентябре заявил, что проводимая Киевом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину. Следующим шагом такой политики будет призыв студентов и создание аналога гитлерюгенда, который был в нацистской Германии.