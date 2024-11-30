В ответ на информацию о том, что президент США Джо Байден запросил у Конгресса дополнительные 24 миллиардов долларов для Украины замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков подчеркнул в интервью ТАСС 30 ноября, что в Белом доме не смогут помешать России решить задачи специальной военной операции (СВО). Обсуждением этого и других заявлений российского дипломата ознаменован новый, 1010-й день СВО на Украине.

Mid.ru Замминистр иностранных дел Сергей Рябков

Как неоднократно подчеркивал президент Владимир Путин, целями спецоперации является «защита людей» и защита от угроз, которые «пытаются создать» на «исторических территориях» России.

О том, что 25 ноября американские законодатели получили от Байдена запрос на выделение 24 млрд долларов для Украины, извещала американская газета Politico.

Вместе с тем Рябков подчеркнул, что жизнь ничему не учит руководство США. По его словам, для того чтобы навредить России используются все возможности, «которые остаются даже у «хромых уток», но врагов ничего не получится.

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