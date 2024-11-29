Хабаровск, 29 ноября, 2024, 21:22 — ИА Регнум. Сотрудники службы по охране животного мира Хабаровского края в районе имени Лазо поймали тигрицу, которая убила человека. Об этом 29 ноября сообщила пресс-служба управления охотничьего хозяйства региона.

Управление охотничьего хозяйства Правительства Хабаровского края

Охотоведы осмотрели животное. Они заметили, что у него повреждены подушечки лап. Вскоре зверя осмотрят ветеринары.

«Дальнейшую её судьбу решит Росприроднадзор», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Как передавало ИА Регнум, в октябре в крымском парке «Тайган» львы растерзали женщину, которая проработала там 17 лет. Он убиралась в клетке и не закрыла засов двери, в результате звери напали на неё и нанесли смертельные травмы.

В сентябре в Приморском крае медведь ворвался в дачный дом и убил двух мужчин — отца с сыном — в селе Благовещенка. За день до этого зверь съел собаку в том же населённом пункте.