Белогорск, Крым, 16 октября, 2024, 21:48 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело в связи, с гибелью сотрудницы сафари-парка «Тайган» в Крыму при нападении львов. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

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«Сотрудница парка львов «Тайган», которая проработала на территории почти 17 лет, зашла для уборки в клетку с тремя львами, не закрыла засов двери между двумя помещениями клетки, в результате чего хищники напали на женщину, причинив ей смертельные травмы», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что следователь осмотрел место происшествия и изъял документацию, касающуюся соблюдения правил техники безопасности. После изучения обстоятельств дела, будет дана оценка.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 143 УК РФ, предусматривающей наказание за нарушения требований охраны труда, повлекшие по неосторожности смерть человека. Главное следственное управление взяло под контроль ход расследования.

Как передавало ИА Регнум, в июле в садовом товариществе под Санкт-Петербургом на дрессировщицу Алёну Маслянову, напал медведь, проживавший на участке. Женщина погибла. Зверь убежал, его застрелили сотрудники полиции.

В июне в Обнинске медведица напала на дрессировщика Олега Красова во время представления в цирке. Зверя успели оттащить, никто не пострадал.