Москва, 15 ноября, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Российские войска нанесли удар по произведённой в Германии зенитной самоходной установке (ЗСУ) Gepard, находившейся в Одессе. Об этом 15 ноября сообщил военный корреспондент Борис Рожин в Telegram-канале.

IMAGO/Björn Trotzki / www. imago-images.de / Global Look Press

«Прилёты в порту Одессы. Сообщают о возможном поражении зенитной установки Gepard», — написал он.

Минобороны РФ пока что не комментировало данные сообщения. При этом ведомство неоднократно подчёркивало, что ВС России наносят удары только по военным целям и объектам, которые работают на украинскую армию.

Как передавало ИА Регнум, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 15 ноября сообщил, что российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Сумской области. По предварительным данным, погибли более 100 бойцов противника. Кроме того, там были иностранные наёмники.

Российские войска с 9 по 15 ноября нанесли 42 комбинированных удара высокоточным оружием и беспилотниками. Поражение было нанесено объектам энергетики, которые работали на предприятия украинского ВПК, тренировочным базам, логистическому центру ВСУ, пунктам временной дислокации украинских подразделений, националистических формирований и иностранных наёмников.