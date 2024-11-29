Москва, 29 ноября, 2024, 06:36 — ИА Регнум. Заранее укомплектованный «тревожный чемоданчик» поможет обеспечить автономное существование человека в чрезвычайной ситуации в ожидании прибытия спасателей. О необходимости иметь определённый набор вещей рассказали в МЧС России.

Чемоданы

«Тревожный чемоданчик» — это базовый набор вещей для выживания в экстремальных ситуациях или до безопасной эвакуации из зоны ЧС. К примеру, при наводнении, пожаре, землетрясении или где есть вероятность возникновения вооруженных конфликтов.

«Правильно укомплектованный «тревожный чемоданчик» может обеспечить автономное существование человека в экстремальных ситуациях, когда поблизости нет воды, еды, тепла, крыши над головой», — говорится в памятке ведомства.

Минимальный набор «тревожного чемоданчика» рассчитывается исходя из времени, за которое чрезвычайные службы смогут отреагировать и вмешаться в ситуацию, пояснили в ведомстве.

В каждом конкретном случае «тревожный чемоданчик» комплектуется в соответствии с местом проживания и индивидуальными особенностями человека.

В «тревожный чемоданчик» лучше положить лёгкие предметы и вещи первой необходимости: аптечку, фонарик, нож, бельё, еду.

Как сообщало ИА Регнум, в МВД Молдавии посоветовали подготовить «тревожные чемоданчики», куда сложить документы, деньги и лекарства. Куда нужно будет бежать, не уточняется.

«Тревожный чемоданчик» на случай ЧС должен иметь каждый житель Орловской области, заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков, заверив, что у него такой есть.