Орел, 27 октября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. «Тревожный чемоданчик» на случай ЧС должен иметь каждый житель Орловской области. Об этом в эфире в соцсетях вечером 26 октября заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Губернатор Орловской области Андрей Клычков

«Мы с вами очень рядом с границей. «Тревожный чемоданчик» должен иметь каждый. У меня он тоже есть», — сказал Андрей Клычков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Орловской области анонсировал проведение учений по готовности сил и средств гражданской обороны.