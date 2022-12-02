Кишинёв, 2 декабря, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Молдавии разработало комплекс мер безопасности для граждан на случаи массовых отключений электроэнергии. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба правительства.

Luca.s Блэкаут

Инструкции предусмотрены для водителей, пешеходов, тех, кто оказался во время блэкаута на границе. Также есть рекомендации, что делать в помещении.

Водителей призывают проявлять осторожность, чтобы не сбить пешеходов. Пешеходам рекомендуется носить светоотражающие элементы на одежде, пользоваться фонариками, ходить группами. Тем, кто застрял на пограничном КПП, рекомендовано обращаться к пограничникам.

В домах рекомендуется использовать не свечи, а фонарики. Кроме того, в МВД посоветовали подготовить «тревожные чемоданчики», куда сложить документы, деньги и лекарства. Куда нужно будет бежать, не сообщается.

Напомним, с 1 ноября Молдавия отказалась импортировать электроэнергию из Приднестровья, переключившись на сеть, идущую из Румынии на Украину. После этого молдавская сеть стала аварийно отключаться после ударов по инфраструктуре киевского режима. Блэкауты в Молдавии были 15 и 23 ноября.