Москва, 29 ноября, 2024, 04:44 — ИА Регнум. Центральный банк повышает ключевую ставку, а вместе с ней и процентные ставки по вкладам для физических лиц. Как выбрать оптимальный срок депозита, рассказал агентству «Прайм» Эльман Мехтиев, основатель сервиса «Кредчек».

Иван Шилов ИА REGNUM Вклад

Эксперт напомнил, что, по прогнозам Банка России, в ближайшие кварталы ожидается значительное снижение инфляции. Если это произойдёт, то ключевая ставка также снизится. Поэтому многие банки предлагают наиболее выгодные условия по вкладам на срок от семи до восьми месяцев, а на год — уже менее привлекательные условия.

По мнению Мехтиева, сейчас лучше всего разместить деньги в банке на такой срок. Даже если инфляция пойдёт вверх, вопреки прогнозам регулятора, ключевая ставка также вырастет, что сделает депозиты ещё более выгодными.

«Когда инфляция стабильна и ключевая ставка остаётся на одном уровне в течение длительного времени, процентные ставки по вкладам обычно зависят от срока депозита. Чем дольше срок, тем выше ставка, и наоборот», — пояснил финансист.

Однако в периоды резкого роста инфляции ставки сначала увеличиваются, а затем резко падают, и в таких условиях становится невыгодно размещать средства на долгий срок, добавил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, законопроект об увеличении максимального размера страхового возмещения по банковским вкладам готовятся внести на рассмотрение нижней палаты парламента депутаты Госдумы от фракции ЛДПР. Предлагается увеличить страховое возмещение с 1,4 до 3 млн рублей.

В январе президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку создать до 1 марта 2024 года механизм, который позволит страховать инвестиции на вновь открытых индивидуальных инвестиционных счетах. Максимальная сумма страхового возмещения составляла 1,4 млн рублей.