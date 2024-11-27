Москва, 28 ноября, 2024, 01:48 — ИА Регнум. Законопроект об увеличении максимального размера страхового возмещения по банковским вкладам готовятся внести на рассмотрение нижней палаты парламента депутаты Госдумы от фракции ЛДПР.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Предлагается увеличить страховое возмещение с 1,4 до 3 млн рублей, об этом 28 ноября сообщает «РИА Новости».

«Предлагается внести изменения в статью 11 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», согласно которым максимальный размер страхового возмещения по вкладам в банках увеличивается с 1,4 млн до 3 млн рублей», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

Предел застрахованной суммы на уровне 1,4 млн рублей установили десять лет назад, и его следует пересмотреть для повышения уровня доверия к банковской системе.

Кроме того, в пояснительной записке отмечается, что с подобной инициативой в апреле 2024 года выступал и Центробанк, с целью привлечь деньги населения в банковскую систему. Регулятор полагает, что такой шаг поможет сдержать инфляцию.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в январе президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку создать до 1 марта 2024 года механизм, который позволит страховать инвестиции на вновь открытых индивидуальных инвестиционных счетах. Максимальная сумма страхового возмещения составляла 1,4 млн рублей.