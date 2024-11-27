В Госдуму внесут проект об увеличении страхового возмещения по вкладам
В Госдуме предложили повысить лимит страховки по вкладам до 3 млн рублей
Москва, 28 ноября, 2024, 01:48 — ИА Регнум. Законопроект об увеличении максимального размера страхового возмещения по банковским вкладам готовятся внести на рассмотрение нижней палаты парламента депутаты Госдумы от фракции ЛДПР.
Предлагается увеличить страховое возмещение с 1,4 до 3 млн рублей, об этом 28 ноября сообщает «РИА Новости».
«Предлагается внести изменения в статью 11 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», согласно которым максимальный размер страхового возмещения по вкладам в банках увеличивается с 1,4 млн до 3 млн рублей», — указано в пояснительной записке к законопроекту.
Предел застрахованной суммы на уровне 1,4 млн рублей установили десять лет назад, и его следует пересмотреть для повышения уровня доверия к банковской системе.
Кроме того, в пояснительной записке отмечается, что с подобной инициативой в апреле 2024 года выступал и Центробанк, с целью привлечь деньги населения в банковскую систему. Регулятор полагает, что такой шаг поможет сдержать инфляцию.
Ранее ИА Регнум сообщало, что в январе президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку создать до 1 марта 2024 года механизм, который позволит страховать инвестиции на вновь открытых индивидуальных инвестиционных счетах. Максимальная сумма страхового возмещения составляла 1,4 млн рублей.