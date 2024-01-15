Москва, 15 января, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку создать до 1 марта 2024 года механизм, который позволит страховать инвестиции на вновь открытых индивидуальных инвестиционных счетах. Максимальная сумма страхового возмещения должна составить 1,4 млн рублей. Текст поручения президента был опубликован 15 января.

Гавриил Григоров/РИА Новости Владимир Путин

«Правительству РФ совместно с Банком России обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих создание механизма страхования средств граждан, размещённых на индивидуальных инвестиционных счетах, открываемых начиная с 1 января 2024 года (индивидуальных инвестиционных счетах третьего типа), с установлением максимальной суммы страхового возмещения в размере 1 млн 400 тыс. рублей на гражданина», — сказано в тексте поручения.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в декабре 2023 года президент заявил, что в России планируют распространить механизм страхования на долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета. Глава государства напомнил, что добровольные накопления граждан в негосударственных фондах в объёме до 2,8 млн рублей будут застрахованы государством, и отметил, что такой же механизм страхования нужно распространить на долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета. Сумма страхового покрытия в этом случае может составить 1,4 млн рублей, так же как и по банковским вкладам, сказал Владимир Путин.

В июне 2017 года комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о страховании инвестиций граждан на индивидуальных инвестиционных счетах. Размер максимальной суммы выплат также предполагалось установить на уровне 1,4 млн рублей. Авторы законопроекта предлагали создать специальный фонд и финансировать его за счёт взносов участников рынка. Поддержки у Центробанка инициатива не нашла.