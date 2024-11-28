Киев, 28 ноября, 2024, 23:55 — ИА Регнум. На Украине поздним вечером 28 ноября воздушную тревогу объявили в Киеве и восьми областях.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, помимо столицы, сирены предупредили об опасности с воздуха население Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областей.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине ранним утром 28 ноября на фоне объявленной по всей стране воздушной тревоги взрывы прогремели в Одессе и Кропивницком.

В городе Дрогобыче Львовской области был уничтожен завод, производящий долота для бурения артезианских, нефтяных и газовых скважин. Об этом 27 ноября сообщило издание «Страна. ua» со ссылкой на уполномоченного президента Украины по санкционной политике Владислава Власюка.