Киев, 29 ноября, 2024, 00:32 — ИА Регнум. На Украине ночью 29 ноября взрывы прогремели в Киеве и подконтрольном ВСУ Херсоне. Об этом сообщило издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

В Киеве воздушная тревога звучит с 22:41 (23:41 мск).

Подробной информации об инцидентах не сообщается. Комментарии от местных властей о возможных повреждённых объектах не поступали.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине поздним вечером 28 ноября воздушную тревогу объявили в Киеве и восьми областях.

На Украине ранним утром 28 ноября на фоне объявленной по всей стране воздушной тревоги взрывы прогремели в Одессе и Кропивницком.