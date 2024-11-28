Киев, 28 ноября, 2024, 07:00 — ИА Регнум. На Украине ранним утром 28 ноября на фоне объявленной по всей стране воздушной тревоги взрывы прогремели в Одессе и Кропивницком.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Агентство ТСН написало о взрыве в Киеве. «РБК-Украина» сообщило о прилётах в Кропивницком Кировоградской области.

С 06:18 на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Как сообщало ИА Регнум, в городе Дрогобыче Львовской области был уничтожен завод, производящий долота для бурения артезианских, нефтяных и газовых скважин. Об этом 27 ноября сообщило издание «Страна. ua» со ссылкой на уполномоченного президента Украины по санкционной политике Владислава Власюка.

16 октября на одном из промышленных объектов в Тернопольской области в результате взрывов вспыхнул пожар. Возгорание удалось оперативно ликвидировать.