Москва, 28 ноября, 2024, 21:32 — ИА Регнум. Гиперзвуковые ракеты «Орешник» по своей разрушительной мощи сопоставимы с ядерным оружием, но более гуманны, так как не приводят к ряду непоправимых последствий. Об этом 28 ноября заявил российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Кадр из видео

По его словам, исходя из опубликованных материалов, ракета несёт шесть боевых блоков, каждый из которых может атаковать отдельную цель. При этом поражающими факторами у них является кинетический удар и образующееся вокруг них облако плазмы.

Высокая скорость снарядов приводит к выделению энергии, сравнимой с взрывом ядерного заряда мощностью от 150 килотонн. Но при этом при ударе нет светового излучения, проникающей радиации, электромагнитного импульса и радиоактивного заражения местности.

«Таких поражающих факторов после применения «Орешника» в безъядерном оснащении нет, поэтому можно сказать, что это гуманное оружие, которое исключительно точечно поражает цели, но при этом не приводит к каким-либо экологическим и иным непоправимым последствиям», — процитировало аналитика «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 28 ноября подчеркнул, что при ударе ракетой «Орешник» всё, что попадает в эпицентр взрыва, распадается на элементарные частицы, превращается в пыль. В это время температура там достигает значений, близких температуре на Солнце. При этом такое вооружение не относится к классу оружия массового поражения.

Аналитический центр Strategic Culture отметил, что при запуске «Орешника» с территории Дальнего Востока ракеты смогут покрыть почту всю территорию США. Они не только обладают большой мощностью, но и снайперской точностью. При этом никто не подозревал о существовании такого оружия, пока Россия его не применила.