Москва, 28 ноября, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Центральный банк России установил курс доллара на 29 ноября в размере 109,58 рубля. Соответствующая информация размещена на сайте ЦБ.

РИА Новости/Максим Блинов

Американская валюта прибавила чуть больше полутора рублей. Европейская стала стоить 116,14 рубля. Официальный курс юаня снизился до 14,6653 рубля.

В беседе с ИА Регнум главный научный сотрудник института экономики РАН Игорь Николаев отметил, что темпы роста доллара — временное явление, лавинообразного падения рубля ожидать не следует. По его словам, декабрь традиционно становится не очень хорошим месяцем для российской национальной валюты. Часть россиян предпочитают отметить праздники за рубежом, поэтому спрос на валюту увеличивается.

Президент РФ Владимир Путин 28 ноября призвал не паниковать из-за колебаний курса рубля. Глава государства назвал непростыми процессы, которые идут сейчас в России и в соседних странах. Он добавил, что эти процессы находятся под контролем.