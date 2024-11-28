Москва, 28 ноября, 2024, 17:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин высказался об избранном президенте США Дональде Трампе, назвав того умным и опытным политиком. При этом российский лидер считает возможным, что нынешняя американская администрация попытается создать сложности для Трампа в отношениях с РФ.

Global Look Press/ZUMA/Mikhail Klimentyev

"Насколько я себе представляю вновь избранного президента, он все-таки человек умный, достаточно уже опытный. Он, мне кажется, найдет решение", - сказал российский лидер в ходе пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

Кроме того, глава государства назвал нападки на членов семьи Трампа в ходе предвыборной кампании в США омерзительными.

"У нас бандиты так не делают: когда группировки криминальные между собой борются, женщин и детей не трогают, оставляют их в покое... А эти трогали. Это настолько омерзительно, что лишний раз подчеркивает все падение сегодняшнее американской политической системы", - отметил Путин.

Отвечая на вопрос журналистов, президент РФ также указал, что не считает, что избранный американский президент в безопансости.

"Больше всего... поразило даже не то, что в отношении Трампа применялись абсолютно нецивилизованные средства борьбы, абсолютно нецивилизованные, вплоть до попытки убийства, причём неоднократно. Кстати говоря, на мой взгляд, и сейчас он не в безопасности", - добавил Путин.

Ранее Трамп неоднократно характеризовал свои отношения с Путиным как хорошие и лестно отзывался о российском лидере.

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель при этом в своих мемуарах написала, что Трамп якобы был "совершенно очарован российским президентом" при первой встрече.