Берлин, 21 ноября, 2024, 06:31 — ИА Регнум. На встрече с президентом США Дональдом Трампом в середине 2017 году бывший канцлер Германии Ангела Меркель обратила внимание на его очарованность российским лидером Владимиром Путиным. Об этом написала газета Die Zeit со ссылкой на выдержки из мемуаров экс-канцлера.

Whitehouse.gov Дональд Трамп и Ангела Меркель

«Трамп, судя по всему, был совершенно очарован российским президентом. <…> Мы говорили на разных уровнях — Трамп на эмоциональном, я опиралась на факты», — отметила Меркель.

Кроме того, по её словам, Трампа интересовало восточногерманское происхождение Меркель. Экс-канцлер после встречи с президентом США осталась под плохим впечатлением и поняла, что совместная работа с ним не сложится.

Мемуары Меркель опубликуют под названием «Свобода. Воспоминания 1954-2021». Она представит книгу в Берлине 26 ноября.

Как сообщало ИА Регнум, также в своих мемуарах Меркель призналась, что во Владимире Путине её всегда поражала уверенность в собственной правоте. В пример экс-канцлер привела известную речь российского президента, которую он произнёс в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности. По словам немецкого политика, Путин показал себя человеком, «который был всегда начеку».

Конфликт на Украине не случился бы, если бы Ангела Меркель прислушалась к Дональду Трампу, утверждал американский дипломат Ричард Гренелл. Также он отметил, что и Меркель, и нынешний глава Белого дома Джо Байден проявили слабость в международных делах. Гренелл призвал к поиску мирного плана по разрешению российско-украинского конфликта.