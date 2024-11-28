Москва, 28 ноября, 2024, 17:56 — ИА Регнум. Расширение градаций возрастов связано с тем, что действительно люди стали жить дольше. XX век подарил человечеству плюс 30 лет средней ожидаемой продолжительности жизни. Об этом в беседе с ИА Регнум заявил директор научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология», профессор Кирилл Прощаев.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Представления о возрасте меняются с течением времени, сейчас по классификации ВОЗ молодой возраст до 45 лет считается, то есть это 18-44 года, раньше была другая классификация, и молодые люди считались до 39 лет включительно. Более того, некоторые европейские страны используют не классификацию ВОЗ, а другую, согласно которой пожилой возраст начинается уже с 65 лет, а не с 60», — рассказал геронтолог.

Профессор объяснил, что на это повлияло четыре фактора: стало меньше голодающих, началось использование удобрений при выращивании урожая и качество питания улучшилось, улучшилось качество воды и люди перестали в таком количестве умирать от различных кишечных инфекций. Также человечество научилось бороться с вирусами и болезнями, изобрело вакцинацию и антибиотики, а также противовирусные средства. Ещё люди научились переливать кровь во время каких-то бедствий, конфликтов, у женщин при кровопотере в родах, тем самым спасать жизни.

«Медицина помогла в том, что увеличилась не просто продолжительность жизни, а продолжительность так называемой здоровой жизни, то есть без болезней, без хронических заболеваний или же с заболеваниями, но хорошо управляемыми», — отметил Прощаев.

Существуют так называемые болезни старения, это ожирение, артериальная гипертензия, сахарный диабет второго типа, остеоартрит, остеопороз и ряд других. Почему их называют болезнями старения, потому что они появляются у людей в возрасте 40−60 лет. У многих россиян биологический возраст на 8−10 лет опережает паспортный. Именно за счёт того, что очень много болезней старения. То есть в России каждый четвёртый взрослый житель имеет артериальное давление выше нормы, много людей страдает ожирением, сахарным диабетом второго типа, добавил профессор.

«Врачи уже во многом научились этими болезнями управлять, и одна из задач медицины сейчас, чтобы еще больше и лучше ими управлять, чтобы период жизни без этих болезней увеличивался. Управляя старческими болезнями, мы можем уменьшать биологический возраст и делать, так называемую его реверсию. То есть благодаря усилиям общества, медицины, и другим технологиям люди стали более функциональны и сегодняшний 60-летний человек гораздо более функционален, чем люди 60 лет, много лет назад», — подытожил Прощаев.

Как передавало ИА Регнум, 28 октября глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ Вероника Скворцова заявила, что учитывая рост продолжительности жизни человека, в скором времени молодыми будут считаться люди до 60 лет. Она подчеркнула, что если брать классификацию ВОЗ, то молодой человек — до 45 лет, но с учётом увеличения продолжительности жизни, скоро до 60 лет — это будут всё молодые люди, потому что меняются совершенно возрастные периоды.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ожидаемая продолжительность жизни в стране по итогам 2023 года выросла до 74 лет. Это стало рекордным показателем для России. Таких результатов удалось добиться за счёт совместной работы властей и медиков, подчеркнул глава государства.

В октябре 2024 года президент на пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение» заявил, что нужно добиться роста продолжительности жизни в России до 78 лет, а потом достичь показателя 80 лет. Он также отметил важность сокращения разницы в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами.