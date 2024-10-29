Москва, 29 октября, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Продолжительность жизни в РФ должна достичь 78 лет, а затем превысить 80 лет. Об этом президент России Владимир Путин заявил 29 октября на пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение».

Иван Шилов ИА Регнум

«В целом, продолжительность жизни должна достичь, в среднем, 78 лет, а в дальнейшем, как раньше и планировали, предстоит выйти на уровень 80+», — сказал российский лидер.

Также глава государства отметил необходимость сократить разницу в продолжительности жизни мужчин и женщин в России. По его мнению, все вопросы, связанные с возрастом населения, должны быть решены последовательно.

Как передавало ИА Регнум, в ходе выступления Путин отдельно обратил внимание на снижение показателей младенческой смертности в России. Президент также подчеркнул, что наращивание независимости российского здравоохранения является вопросом национальной безопасности государства.

Также президент оценил применение в медицине современных технологий. По его словам, использование искусственного интеллекта в здравоохранении помогает лечить пациентов, однако «главное остается за врачом».