Москва, 1 декабря, 2023, 18:13 — ИА Регнум. Продолжительность жизни в России по итогам 2023 года ожидается на уровне 74 лет, заявил 1 декабря президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам II конгресса «Национальное здравоохранение».

Илья Питалев /РИА Новости

«Слаженная, ответственная работа <…> позволила достичь достойных результатов, первый из которых, конечно же, рекордная для России ожидаемая продолжительность жизни: по итогам года она составит около 74 лет», — сказал президент.

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По словам главы государства, работа правительства, министерства здравоохранения, региональных властей и каждого медицинского работника позволила достичь таких результатов.

Президент поблагодарил всех медиков за самоотверженный труд, верность призванию и благородной, нужной людям профессии.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что ожидаемая продолжительность жизни за девять месяцев 2023 года выросла до 73,5 года. В текущем году прирост ожидаемой продолжительности жизни составил 0,3 года. По её словам, нынешние показатели лучше 2019 года, когда прироста не было вовсе.

В июне министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что показатель ожидаемой продолжительности жизни в России превысил допандемийный период. По его словам, он составляет 73,4 года. По его словам, в 2022 году зафиксировали исторический минимум по младенческой смертности ― 4,4 промилле. В этой связи он отметил, что в 2030 году этот показатель должен опуститься до 3,3 промилле.

Росстат прогнозировал, что ожидаемая продолжительность жизни составит в 2023 году 73,1 года.

Продолжительность жизни — что это?

Ожидаемая продолжительность жизни — это значение средней продолжительности предстоящей жизни, прогнозируемое при условии, что уровни смертности населения во всех возрастах в будущем останутся такими же, как в рассматриваемом году.

В XXI веке в развитых странах типичное значение ожидаемой продолжительности жизни при рождении составило приблизительно 78 лет для мужчин и 82 года для женщин. С 2009 по 2019 год ожидаемая продолжительность жизни в России увеличилась до 73,3 года. При этом в 2020 году она снизилась на 1,8 года, а в 2021 году ― ещё на 1,4 года. За эти же два года на 19% вырос уровень смертности. На фоне пандемии этот показатель снизился до 71,54 года. После двухлетнего спада в стране зафиксировали рекордный рост продолжительности жизни. По данным Росстата, этот показатель за 2022 год вырос на 2,7% до 72,8 года.

Какие прогнозы?

Согласно демографическому прогнозу Росстата до 2046 года, ожидаемая продолжительность жизни в стране вырастет к 2045 году до 79,83 года: у женщин этот показатель составит порядка 83,24 года, а мужчин — 75,89 года.

При этом, по данным Росстата, рождаемость в России будет снижаться с 2023 по 2027 год. Так в 2023 году родится 1 млн 244,5 тыс. младенцев, а в 2027-м — лишь 1 млн 140,4 тыс. младенцев. В 2045 году прогнозируется рождаемость в размере 1 млн 426,2 млн младенцев. Таким образом число родившихся на тысячу населения вырастет с 8,5 в 2023 году до 10,3 в 2045 году.

К 1 января 2046 года население страны составит 138,77 млн человек. Ежегодная убыль населения снизится почти в полтора раза с 600,7 тыс. человек в 2023 году до 402,4 тыс. человек в 2045 году.