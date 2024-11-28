Курск, 28 ноября, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Возвращённый с Украины житель Суджи в Курской области во время нахождения в плену написал в своём паспорте прощальное письмо. Об этом 28 ноября сообщила пресс-служба главного УМВД по региону.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Опасаясь, что информация о нём может быть утеряна, он надеялся, что кто-то найдет паспорт и передаст его близким», — сказано в заявлении ведомства.

В МВД также напомнили, что восстановление утраченных документов для жителей приграничных областей производится бесплатно.

Как передавало ИА Регнум, 22 ноября Россия вернула с Украины 46 жителей Курской области, которые в августе были вывезены за пределы региона украинскими формированиями. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что среди возвращённых 12 детей, в том числе один — новорождённый, ещё один — до трёх лет, а также инвалид-колясочник.

24 ноября губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что 46 возвращённых жителей находятся в пунктах временного размещения. Их обеспечат жильём, питанием, медицинской и психологической помощью. Они также смогут воспользоваться мерами поддержки.

Ранее Москалькова проинформировала, что в её аппарат поступили обращения от родственников более чем 1 тыс. жителей Курской области, которых насильно вывезли украинские военные. Она также рассказала, что направила омбудсмену Украины Дмитрию Лубинцу письмо, в котором попросила сообщить число жителей российского региона, насильно вывезенных из их домов.