Курск, 24 ноября, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Жители Курской области, которые смогли вернуться с Украины на Родину, размещены в пункте временного размещения (ПВР). Об этом сообщил 24 ноября курский губернатор Алексей Смирнов.

Телеграм-канал губернатора Курской области. Кадр из видео

Глава российского региона уточнил, что в Россию вернулись 46 человек.

«46 наших земляков смогли вернуться домой после пребывания на территории Украины. Сейчас они находятся в ПВР, где для них обеспечены комфортные условия», — отметил он в своём Telegram-канале.

Глава российского региона уточнил, что обсудил возвращение этих людей с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, с которой провёл рабочую встречу. Губернатор подчеркнул, что работа по возвращению соотечественников продолжается.

Смирнов добавил, что вернувшихся людей обеспечат жильём, питанием, медицинской и психологической помощью. Они также смогут воспользоваться мерами поддержки.

Как сообщало ИА Регнум, 22 ноября Татьяна Москалькова проинформировала, что Россия вернула с Украины 46 жителей Курской области, которые были вывезены украинской стороной. Их вывезли за пределы области украинские формирования. Возвращение мирных жителей произошло в результате переговорного процесса с Киевом.

Она добавила, что гуманитарная акция осуществилась при участии администрации президента России, МИД и Минобороны, спецслужб, а также белорусских властей и руководства Курской области. Помощь питанием, вещами и транспортом оказал Международный комитет Красного Креста (МККК).

23 ноября Москалькова написала, что встретилась с вернувшимися жителями Курской области. На встрече также присутствовал глава Курской области.

14 октября уполномоченным по правам человека в РФ проинформировала, что в её аппарат поступили обращения от родственников более чем 1 тыс. жителей Курской области, которых насильно вывезли украинские военные. Она также рассказала, что направила омбудсмену Украины Дмитрию Лубинцу письмо, в котором попросила сообщить число жителей российского региона, насильно вывезенных из их домов.