Астана, 28 ноября, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Военнослужащие стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) получили приглашение принять участие в параде Победы в Москве в 2025 году. Об этом 28 ноября сообщил президент России Владимир Путин.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Мы приглашаем воинские расчеты стран ОДКБ вместе с российскими военными принять участие в параде на Красной площади», — рассказал Путин на саммите организации в Астане.

Также он отметил, что ожидает приезда на саммит лидеров государств — членов ОДКБ.

Как передавало ИА Регнум, уже несколько иностранных лидеров подтвердили, что приедут в Москву на парад 9 мая. Так, 21 ноября премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в мае будущего года посетит российскую столицу вместе с президентом Сербии Александром Вучичем. Как рассказал Фицо, они с президентом Сербии договорились о совместной поездке в столицу России именно по случаю Дня Победы.

Саммит ОДКБ проходит в Астане 27 ноября. В нём демонстративно отказались принимать участие представители Армении.