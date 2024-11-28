Москва, 28 ноября, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Запад намерен использовать «формулы мира» главы киевского режима Владимира Зеленского для выдвижения ультиматума России. Об этом 28 ноября заявил постпред РФ при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов.

Press Service Of The President Of Ukraine

«Хочу привлечь внимание наших партнёров (по СНГ. — Прим. ред.) к тому, что сейчас киевский режим при поддержке коллективного Запада активно продвигает идею созыва второго «саммита мира», в основе которого лежат известные и уже дискредитировавшие себя «формулы Зеленского», — отметил Грозов перед заседанием Совета постпредов государств — участников СНГ при уставных и других органах Содружества.

По его словам, продвигая план главы киевского режима, противники России пытаются вынудить страну капитулировать под давлением якобы сплотившегося в поддержку Украины мирового сообщества.

Как передавало ИА Регнум, в октябре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад продолжает поддерживать тупую «формулу мира» Зеленского. «Шизофренический «план победы» и формулы украинского политика о членстве в НАТО и Евросоюзе не способствуют установлению мира, добавил дипломат.

В августе глава МИД РФ отметил, что Россия не приемлет подходы конференции, представляющие собой ультиматум так называемой формулы мира Зеленского. Дипломат также подчеркнул, что заявления о привлечении России к рабочим группам после «мирного саммита» в Бюргенштоке не соответствуют действительности и делаются «от лукавого».

Президент России Владимир Путин в июне назвал условия, необходимые для прекращения огня. Одним из них является отказ Украины от вступления в НАТО. Согласно второму условию, Киев должен вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. При этом Путин исключил вывод российских войск с Украины в качестве условия начала переговоров.