Краснодар, 28 ноября, 2024, 09:21 — ИА Регнум. Кадры падения дрона украинской армии на жилые дома в Краснодарском крае 28 ноября опубликовал Telegram-канал Kub Mash.

Сергей Булкин/ТАСС

На видео слышен звук падения летящего объекта и виден светящийся шар. Затем видна яркая вспышка и слышен грохот от взрыва. На фото заснят лежащий на асфальте обломок БПЛА.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проинформировал о массированной ночной атаке беспилотников ВСУ.

Обломки одного из дронов упали во двор частного дома в Славянске-на-Кубани. Женщина получила ранения, пострадали постройки и машина. На хуторе Чигрина в Красноармейском районе пострадал автомобиль.

Глава Славянского района Роман Синяговский сообщил, что целостность автомобильного моста через реку Протока не нарушена, но обстановка после атаки сложная.