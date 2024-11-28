Москва, 28 ноября, 2024, 08:22 — ИА Регнум. Для получения ряда выплат, таких как ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, выплата к страховой пенсии за сельский стаж, необходимо подавать заявления. Об этом 28 ноября сообщил доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

ЕДВ — это одна из выплат, предоставляемых пенсионерам, для получения которой нужно подать заявление.

«Она предоставляется федеральным льготникам, включая ветеранов, инвалидов, участников Великой Отечественной войны и другие категории граждан», — процитировал Виноградова RT.

Он пояснил, что для получения выплат необходимо написать заявление в Социальный фонд России. Можно подать заявление также через портал госуслуг или через МФЦ. Исключение составляют инвалиды, которым она назначается автоматически после поступления сведений об инвалидности в фонд.

Подавая заявление, следует также приложить подтверждающие право на льготу документы, в том числе паспорт, пенсионное удостоверение, удостоверение льготника.

Пенсионеры, являющиеся инвалидами I группы и достигшие 80 лет (или имеющие на иждивении нетрудоспособных родственников), могут получать фиксированную выплату к пенсии в повышенном размере.

Кроме того, заявление требуется для получения пенсионером увеличенной на 25% фиксированной выплаты к страховой пенсии за сельский стаж. Она положена, если человек проработал в сельской местности 30 и более лет.

«В случае когда сельский стаж накоплен уже после выхода на пенсию, пенсионер должен самостоятельно обратиться с заявлением для оформления», — сообщил Виноградов.

Пока пенсионер работает, получить эту доплату он не сможет.

Неработающие граждане, которым для получения страховой пенсии не хватает стажа или пенсионных баллов, могут подать заявление на получение социальной пенсии. Сумма зависит от прожиточного минимума в регионе. Чтобы получить эту выплату, следует обратиться в территориальноем отделение Социального фонда России, МФЦ или на «Госуслуги».

Как сообщил юрист, пенсионеры могут оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Она положена в том случае, если расходы на оплату ЖКХ превышают максимально допустимую долю этих расходов в общем доходе семьи пенсионера.

Виноградов напомнил ещё об одном способе увеличить доход, требующем подачи заявления — налоговом вычете при покупке недвижимого имущества. Пенсионер имеет право вернуть НДФЛ за тот год, в который была оформлена покупка, а также ещё за три предыдущих года.

«Заявление на получение льготы нужно подать один раз лично в налоговой инспекции, на сайте Федеральной налоговой службы в личном кабинете налогоплательщика или через МФЦ», — сообщил он.

Как сообщало ИА Регнум, в конце октября член Совфеда, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова напомнила о том, что пенсионерам положены льготы при оплате услуг ЖКХ. Величина субсидии, на которую могут рассчитывать пенсионеры, если расходы превышают определённую часть месячного дохода, в Якутии составляет 15% от дохода семьи.

Кроме того, для пенсионеров предусмотрена компенсация расходов по капитальному ремонту. Для граждан старше 70 лет она составляет 50%, старше 80 лет - 100%. Эта льгота положена тем, кто проживает один и не работает. Или если пенсионер живёт с родными неработающими пенсионерами или инвалидами первой либо второй группы.