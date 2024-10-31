Москва, 31 октября, 2024, 10:57 — ИА Регнум. Российские пенсионеры могут получить скидки на оплату услуг ЖКХ, заявила 31 октября член Совфеда, арбитражный управляющий МинюстаОльга Епифанова.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В случае, если расходы на оплату коммунальных услуг превышают определённую часть месячного дохода, они могут претендовать на субсидию. Её величина отличается в разных регионах. Например, в Якутии она составляет 15% от дохода семьи.

Помимо этого, для пенсионеров предусмотрена компенсация расходов по капитальному ремонту.

«Для россиян старше 70 лет она составляет 50%, старше 80 лет — 100%. Она возможна в том случае, если пенсионер проживает один и не работает, или живет с родными неработающими пенсионерами или инвалидами первой либо второй группы», — процитировала Епифанову «Газета.Ru».

Новость дополняется