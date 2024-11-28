Салехард, 28 ноября, 2024, 08:10 — ИА Регнум. Адвокаты фигурантов уголовного дела против экс-главы Нового Уренгоя Андрея Воронова, которого подозревают в получении крупной взятки, просили отпустить своих подзащитных под залог на сумму в 30 и 12 млн рублей. Об этом говорится в официальных судебных документах.

Суды общей юрисдикции города Москвы Андрей Воронов

Из этих документов, которые приводит «РИА Новости», следует, что адвокаты просили Басманный суд Москвы смягчить их подзащитным меру пресечения с ареста на домашний арест, запрет определенных действий, предложив за это залоги в размере 30 и 12 млн рублей.

При этом адвокат Воронова просил назначить экс-главе Нового Уренгоя домашний арест или другую меру, которая не связана с нахождением в СИЗО.

Как сообщало ИА Регнум, Басманный суд Москвы 3 июля арестовал бывшего мэра города Новый Уренгой. По версии следователей, занимая должность заместителя губернатора ЯНАО, Воронов получил взятку от представителей организации в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в принадлежащим его семье жилом доме за общее покровительство.

Позднее суд арестовал ещё трёх фигурантов дела: исполнительного директора компании «Проектстройсервис» Григория Нака, руководителя проекта Максима Лясина и архитектора Эдуарда Полянского. Их обвинили в даче взятки. Воронова назначили главой Нового Уренгоя в октябре 2020 года, перед этим с 2018 года он был замгубернатора ЯНАО и курировал строительную сферу в регионе. Экс-глава Нового Уренгоя 28 июня объявил о своей отставке и заявил, что его «впереди ждут новые задачи».

В конце августа отправленный по решению суда под стражу Воронов заявил, что хочет отправиться участником в зону проведения спецоперации. По его словам, у него отличное здоровье, он владеет несколькими видами оружия и якобы с самого начала военных действия хотел принимать в них участие.