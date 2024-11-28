Вашингтон, 28 ноября, 2024, 07:45 — ИА Регнум. В Америке на кладбищах появляется всё больше могил тех, кто отдал жизнь за чужую страну в сотнях миль от дома. Кто-то из них отправился воевать «за землю предков», кто-то за деньги, но исход в итоге практически у всех одинаковый. «РИА Новости» нашло в США новые могилы наёмников, ликвидированных ВС РФ в ходе спецоперации на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM

Один из погибших — 21-летний американец Эдвард Уилтон. Он был убит при артиллерийском обстреле. Похоронен в штате Флорида.

Тимоти Гриффин из Нью-Йорка погиб 5 ноября 2022 года, воевал в составе интернационального легиона и участвовал в «контрнаступлении». Умерший ранее служил в американской армии и имел детей. Похоронен в штате Нью-Йорк.

Уроженец Украины Михаил Яворский жил в США, служил в армии, работал в IT. После начала российской спецоперации тайно отправился воевать на Украину, несмотря на проблемы со здоровьем. Вступил в «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и воевал в Херсонской и Николаевской областях, а также в ДНР и ЛНР. Ликвидирован 25 мая 2023 года в ЛНР. Похоронен в Чикаго.

Дэвид Ли Коут, погибший в доме, пораженном российским беспилотником, ранее служил в нацгвардии и участвовал в кампании в Ираке. Погиб в 2022 году в боях в Артемовске и Соледаре. Похоронен в штате Мичиган.

Как сообщало ИА Регнум, наёмник Джейкоб Хендерсон вступил в ВСУ, чтобы провести «каникулы в Восточной Европе», но, столкнувшись с реальностью боевых действий, через месяц сбежал. Хендерсон работал автомехаником. Всю свою историю он изложил в соцсетях.

Итальянский наёмник с позывным Поло, воюющий на стороне украинских формирований, пожаловался на плохое снабжение и «слишком хорошо» воюющих российских военных. Его слова 27 ноября цитирует газета Corriere della Sera.