Киев, 28 ноября, 2024, 07:38 — ИА Регнум. Ранним утром 28 ноября экстренные отключения света ввели на Украине в Киеве и Житомирской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Отключение света на Украине

Телеканал «Общественное» сообщил, что свет отключили в Киеве по указанию «Укрэнерго».

Телеканал «Эспресо» написал об ограничениях подачи электроснабжения в Житомирской и Киевской областях, не указав причины.

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком, Одессе, Харькове, Луцке и Ровно.

Как сообщало ИА Регнум, в городе Дрогобыче Львовской области был уничтожен завод, производящий долота для бурения артезианских, нефтяных и газовых скважин. Об этом 27 ноября сообщило издание «Страна. ua» со ссылкой на уполномоченного президента Украины по санкционной политике Владислава Власюка.

Журналисты британской газеты The Times в своей статье ранее написали, что предстоящей зимой жители Украины могут столкнуться с «суровыми и смертоносными» морозами, поскольку власти из-за коррупции так и не создали защиту объектов своей энергосистемы.