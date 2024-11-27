Львов, Украина, 27 ноября, 2024, 11:10 — ИА Регнум. В городе Дрогобыче Львовской области был уничтожен завод, производящий долота для бурения артезианских, нефтяных и газовых скважин. Об этом 27 ноября сообщило издание «Страна. ua» со ссылкой на уполномоченного президента Украины по санкционной политике Владислава Власюка.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что производственные мощности уничтожены полностью. В стране завод был единственным предприятием, выпускающим подобные инструменты.

Дрогобычский долотный завод заработал в августе 1946 года. В 1960 году его реконструировали и сделали упор на производство буровых долот. После распада СССР завод вошёл в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

Как передавало ИА Регнум, 16 октября на одном из промышленных объектов в Тернопольской области в результате взрывов вспыхнул пожар. Возгорание удалось оперативно ликвидировать.

Двумя днями ранее вице-премьер-министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба заявил, что взрывы в Одессе повредили портовую инфраструктуру.