На Украине заявили об уничтожении долотного завода под Львовом
Львов, Украина, 27 ноября, 2024, 11:10 — ИА Регнум. В городе Дрогобыче Львовской области был уничтожен завод, производящий долота для бурения артезианских, нефтяных и газовых скважин. Об этом 27 ноября сообщило издание «Страна. ua» со ссылкой на уполномоченного президента Украины по санкционной политике Владислава Власюка.
Отмечается, что производственные мощности уничтожены полностью. В стране завод был единственным предприятием, выпускающим подобные инструменты.
Дрогобычский долотный завод заработал в августе 1946 года. В 1960 году его реконструировали и сделали упор на производство буровых долот. После распада СССР завод вошёл в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.
Как передавало ИА Регнум, 16 октября на одном из промышленных объектов в Тернопольской области в результате взрывов вспыхнул пожар. Возгорание удалось оперативно ликвидировать.
Двумя днями ранее вице-премьер-министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба заявил, что взрывы в Одессе повредили портовую инфраструктуру.