Тернополь, Украина, 16 октября, 2024, 08:30 — ИА Регнум. На одном из промышленных объектов в Тернопольской области в результате взрывов вспыхнул пожар. Об этом 16 октября заявил глава военной администрации региона Вячеслав Негода.

Evgen Kotenko/Global Look Press

Как отметил в своём Telegram-канале Негода, в ночь на 16 октября на одном из промышленных объектов в области прогремели взрывы, «в результате чего возник масштабный пожар».

По его словам, позднее возгорание удалось оперативно ликвидировать. Глава области не уточнил, на каком именно промышленном объекте это произошло.

Минобороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории. В оборонном ведомстве неоднократно указывали на то, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, 14 октября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал об ударе в районе порта Одессы, в результате чего, предположительно, была поражена техника и личный состав украинских формирований. По данным местных жителей, в этом районе прогремело шесть взрывов.

Позднее в этот же день вице-премьер-министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба заявил, что взрывы в Одессе повредили портовую инфраструктуру. Лебедев позднее, 14 октября, рассказал, что на месте удара в районе порта в Одессе находилась группа иностранных офицеров и украинских военных, почти все они погибли.