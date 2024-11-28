Москва, 28 ноября, 2024, 04:20 — ИА Регнум. Размер кредита по семейной ипотеке предложила увеличить группа депутатов во главе с первым зампредом комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимиром Кошелевым. Обращение отправлено председателю правительства Михаилу Мишустину. Об этом 28 ноября сообщили «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

В документе отмечается безусловная эффективность семейной ипотеки, которая действует в России с 2018 года, но указывается, что программа требует корректировки «в соответствии с непростой экономической ситуацией».

Депутаты предлагают для всех регионов России увеличить максимальный размер кредита в отношении квартир, площадь которых более 60 кв. метров. В частности, для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей сумму кредита предполагается повысить с 12 до 18 млн рублей. Для остальных субъектов РФ — с 6 до 9 млн.

В документе депутаты ссылаются на данные социологических исследований, которые показали, что такое жильё при наличии возможности приобрели бы 67% российских семей с детьми.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в российских регионах, где наблюдается отток кадров на предприятиях, предложили ввести льготную ипотеку для молодёжи. Разницу между рыночной и льготной ставкой компенсируют из средств федерального бюджета, но важным условием такой ипотеки будет дальнейшая отработка в течение определённого времени.

18 ноября «Известия» сообщили, что депутаты Госдумы обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть вопрос о повышении лимитов по семейной ипотеке. Они отметили, что удовлетворение в потребности жилья напрямую влияет на демографию, а многие молодые родители и многодетные семьи не в состоянии потянуть условия кредитования без поддержки государства.