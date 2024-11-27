Москва, 27 ноября, 2024, 12:23 — ИА Регнум. В российских регионах, где наблюдается отток кадров на предприятиях, нужно ввести льготную ипотеку для молодёжи. Об этом 27 ноября заявил кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Oleg Spiridonov/Global Look Press

Эта мера будет способствовать решению ряда проблем, а также обеспечению граждан жильём и сокращению дефицита на рынке труда. Кроме того, она станет драйвером развития рынка недвижимости в регионах, рассказал эксперт «Газете.Ru».

«При этом важным условием предоставления такой ипотеки должно быть требование к минимальному периоду отработки в соответствующем субъекте России (например, 10 лет)», — добавил Балынин.

Он отметил, что разницу между рыночной и льготной ставкой компенсируют из средств федерального бюджета, поэтому по при снижении рыночных ставок можно обсуждать и конкретные параметры таких займов.

Как передавало ИА Регнум, 18 ноября «Известия» сообщили, что депутаты Госдумы обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть вопрос о повышении лимитов по семейной ипотеке. Они отметили, что удовлетворение в потребности жилья напрямую влияет на демографию, а многие молодые родители и многодетные семьи не в состоянии потянуть условия кредитования без поддержки государства.

11 ноября президент РФ Владимир Путин поручил сохранить до 2030 года ставку 2% годовых по дальневосточной и арктической ипотекам. Ответственным за исполнение он назначил Мишустина.