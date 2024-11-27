Москва, 28 ноября, 2024, 02:59 — ИА Регнум. Военкор RT Александр Симонов рассказал о казусе, произошедшем в зоне спецоперации.

ИА Регнум ВСУ

«Был накат со стороны противника. Во время боя в блиндаж к нашим заскочил украинский пулемётчик и открыл огонь по своим», — вспомнил историю военкор.

По словам Симонова, пулемётчик украинской армии оказался метким — ему удалось расстрелять 20 сослуживцев. Боец был уверен, что находился в окопе ВСУ, а стрелял якобы он по российским позициям.

При этом солдаты ВС РФ даже подавали украинцу боеприпасы, полагая, что незнакомец пришёл к ним из соседнего подразделения на помощь.

«Потом взяли его в плен, предложили контракт подписать — эффективный же воин, — но он отказался», — пояснил Александр Симонов.

Журналист добавил, что такие ситуации не редкость на фронте. ВСУ по ошибке заходят, забегают или заезжают на российские позиции.

Как сообщало ИА Регнум, сдавшийся в плен украинский боец Александр Приймачук рассказал, как случайно оказался в российском блиндаже. Ночью в его блиндаже прогремел взрыв. Вероятно, это произошло из-за гранаты или сброшенной с беспилотника бомбы. Приймачук проснулся и почувствовал, что его оглушило. Он выбрался из разбитого блиндажа. Как он оказался у российских окопов, ему самому не ясно, он сдался в плен в Курской области.

В середине ноября украинский военнопленный Александр Раполюк, попавший в плен к ВС России в Курской области, рассказал, что забыл, возле какого населённого пункта базировалась его группа. Это произошло из-за того, что он был пьян. Бойцы выпивали, пользуясь тем, что командиров на месте почти никогда не было.