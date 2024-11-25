Москва, 25 ноября, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Сдавшийся в плен Вооружённым силам России украинский боец Александр Приймачук рассказал, как случайно оказался в российском блиндаже. Об этом сообщает 25 ноября ТАСС.

Алексей Коновалов/ТАСС

Ночью в его блиндаже прогремел взрыв. Вероятно, это произошло из-за гранаты или сброшенной с беспилотника бомбы. Приймачук проснулся и почувствовал, что его оглушило. Он выбрался из разбитого блиндажа. Как он оказался у российских окопов, ему самому не ясно, признался военнопленный.

«Ты как вообще сюда попал?!» — спросили его российские военные.

Приймачук рассказал, что сдался в плен. Ему дали попить и укрыли в окопе от дождя. Эти события произошли в Курской области.

Как сообщало ИА Регнум, Приймачук рассказал, что в украинских танковых подразделениях не хватает военных. По его данным, примерно 400 человек, служивших в украинской Государственной специальной службе транспорта, перевели в танковые подразделения. Лично его мобилизовали в ВСУ как водителя, но на линии фронта ему выдали автомат и поставили охранять мосты и другие объекты, а на машине он так и не ездил.

Ранее, в середине ноября, украинский военнопленный Александр Раполюк, попавший в плен к ВС России в Курской области, рассказал, что забыл, возле какого населённого пункта базировалась его группа. Это произошло из-за того, что он был пьян. Бойцы выпивали, пользуясь тем, что командиров на месте почти никогда не было.