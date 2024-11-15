Курск, 15 ноября, 2024, 10:11 — ИА Регнум. Военный Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Раполюк, попавший в плен в Курской области, рассказал, что из-за пьянства забыл, близ какого населённого пункта базировалась его группа.

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Название поселения ему сказали местные, продавшие алкоголь.

«Они даже назвали, как этот населённый пункт называется, но из-за того, что я немного выпил, я даже забыл», — процитировало его ТАСС.

Украинский боец отметил, что пьянство на службе наказывают большими штрафами, но если очень захотеть, «всякое бывает». По словам Раполюка, командование почти всегда отсутствовало, так как взводный часто куда-то отлучался, чем и решили воспользоваться солдаты.

Как сообщало ИА Регнум, 1 ноября экс-командующий объединёнными силами ВСУ Юрий Содоль, известный тем, что встретил прорыв российской армии под Торецком в пьяном состоянии, не прошёл медицинскую комиссию и был уволен из ВСУ. Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (физическое лицо, признанное в РФ террористом-экстремистом) потребовал привлечь Содоля к уголовной ответственности. В июне Содоль был снят с должности.

В октябре украинский военнопленный Владимир Грачёв рассказал, как его пьяный сослуживец из соседнего взвода бросил гранату в командира роты, который приехал к ним на позицию. Агрессивного бойца ВСУ избили и увезли с позиций. Как пояснил Грачёв, украинские военные часто покупают самогон у местных жителей.