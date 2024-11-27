Москва, 27 ноября, 2024, 21:08 — ИА Регнум. Гиперзвуковая баллистическая ракета «Орешник» способна доставлять до цели ядерные заряды суммарной мощностью до 900 килотонн, что соответствует 45 атомным бомбам, сброшенным США на Хиросиму. Об этом и других возможностях новейшего вооружения 27 ноября рассказал правительственный портал «Объясняем.рф».

Министерство обороны РФ

По данным площадки, сбить эту ракету возможно только, когда она разгоняется в начале полёта, поэтому её запускают из глубины страны, с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Когда же заряд приближается к цели, то развивает такую скорость, что сбить его невозможно.

Максимальная скорость ракеты составляет 10 Махов или 12 380 км/час. Она может поражать цели на дистанции 5,5 тыс. км. До американской базы противоракетной обороны в польском Редзиково заряд долетит за 11 минут, до авиабазы Рамштайн в Германии — за 15 минут, до штаб-квартиры НАТО в Брюсселе — за 17 минут.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября президент России Владимир Путин сообщил о применении британских ракет Storm Shadow и американских комплексов ATACMS и HIMARS для ударов по Курской и Брянской областям. Ракеты были сбиты российскими силами ПВО. В ответ Россия нанесла удар ракетой «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко, комментируя применение гиперзвукового оружия, подчеркнула, что Запад не добился цели по сдерживанию России и нанесению ей геополитического поражения. Она призвала признать это и начать переговоры по вопросам международной безопасности.